Світоліна продовжила переможну серію на Підсумковому турнірі, здолавши Кенін

Еліна Світоліна зуміла виграти третій поспіль матч на Підсумковому турнірі у 2019 році. В останньому поєдинку групового етапу українка перемогла Софію Кенін.

Софія Кенін – Еліна Світоліна 0:2 (5:7, 6:7)

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На Підсумковому турнірі Кенін, яка в рейтингу WTA посідає 12-у сходинку, замінила Б'янку Андреєску. Канадка знялася з турніру, відтак Софія приїхала, щоб зіграти останній матч "пурпурової групи" проти Світоліної.

Українка не надто вдало розпочала поєдинок: уже в третьому геймі Еліна капітулювала на своїй подачі. У шостому геймі Еліна зуміла відігратися, але відразу вдруге програла свою подачу.

Кенін повела в першому сеті з рахунком 5:3, однак подати на партію не змогла. Еліна виграла чотири поспіль гейми та записала сет у свій актив.

У наступному сеті зав'язалася справжня боротьба. У першому ж геймі Світоліна відіграла чотири брейк-пойнти. Перший шанс відібрати подачу Кенін українка мала в 7 геймі, але 20-річна американка відігралася.

У дев'ятому геймі Кенін відібрала подачу Світоліної та вдруге в матчі подавала на сет. Світоліна в запеклій боротьбі зуміла зробити зворотний брейк, а згодом захистила свою подачу – 6:5. У наступному геймі Еліна мала матч-пойнт, але не скористалася ним.

Доля сету вирішувалася на тай-брейку, де фортуна була на стороні української тенісистки.

Торік Світоліна зуміла перемогти на Підсумковому турнірі, вигравши всі 5 матчів. Відтак, переможна серія Еліни продовжилася до восьми поєдинків.