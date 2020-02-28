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Світоліна продовжує дивувати підписників: неймовірне фото

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Еліна Світоліна / twnews.com.ua

Успішна українська тенісистка Еліна Світоліна виклала нове фото у одній із своїх соцмереж. Українка вирішила взяти собі невеличку паузу для відпочинку перед турнірами.

Спортсменка опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі.

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Настрій,
– коротко прокоментувала фото Еліна Світоліна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mood @hiltonkyiv ?

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Додамо, що під фото розгорівся конфлікт між вболівальниками. Головною причиною цих коментарів, стали не дуже вдалі виступи українки на останніх змаганнях.

Через такі результати українська тенісистка опустилась на сьому місце у рейтингу WTA.

Зазначимо, що Еліна Світоліна не змогла подолати 1/16 фіналу на турнірі WTA у Досі (Катар). Українка поступилася 29-й ракетці світу американці Аманді Анісімовій. 

Для Світоліної це вже четвертий турнір у новому сезоні, на якому вона не може пройти далі 1/16 фіналу. Поки найкращим результатом українки у сезоні є чвертьфінал на турнірі у Хуахіні (Таїланд).

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Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт
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