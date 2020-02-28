Світоліна продовжує дивувати підписників: неймовірне фото

Успішна українська тенісистка Еліна Світоліна виклала нове фото у одній із своїх соцмереж. Українка вирішила взяти собі невеличку паузу для відпочинку перед турнірами.

Спортсменка опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі.

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Настрій,

– коротко прокоментувала фото Еліна Світоліна

Додамо, що під фото розгорівся конфлікт між вболівальниками. Головною причиною цих коментарів, стали не дуже вдалі виступи українки на останніх змаганнях.

Через такі результати українська тенісистка опустилась на сьому місце у рейтингу WTA.

Зазначимо, що Еліна Світоліна не змогла подолати 1/16 фіналу на турнірі WTA у Досі (Катар). Українка поступилася 29-й ракетці світу американці Аманді Анісімовій.

Для Світоліної це вже четвертий турнір у новому сезоні, на якому вона не може пройти далі 1/16 фіналу. Поки найкращим результатом українки у сезоні є чвертьфінал на турнірі у Хуахіні (Таїланд).