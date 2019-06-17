Світоліна програла росіянці на дебютному в році трав'яному турнірі

Українка Еліна Світоліна невдало розпочала трав'яний сезон. Сьома ракетка світу в 1/16 фіналу турніру в Бірмінгемі (Англія) програла Маргариті Гаспарян (62 ракетка світу).

Еліна Світоліна – Маргарита Гаспарян 1:2 (3:6, 6:3, 4:6)

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У першому сеті Еліна відразу ж програла свою подачу й дозволила росіянці повести в рахунку. Згодом Світоліна зробила зворотний брейк. Та після цього 24-річна Гаспарян ще двічі зробила брейк і виграла партію.

У другому сеті вже домінувала Світоліна. Еліна тричі перемогла на подачі суперниці й виграла партію з рахунком 6:3.

У вирішальному третьому сеті українці вдалося зробити один брейк. Проте цього виявилося замало для перемоги. Гаспарян двічі виграла подачу Еліни, що дозволило їй святкувати перемогу в сеті та поєдинку.

У цьому році Світоліній не вдалося виграти жодного турніру. На Australian Open українка зупинилася у чвертьфіналі. На турнірі в Дубаї та Індіан-Уелсі Еліна добралася до півфіналів. Змагання у Маямі українка припинила в першому колі. Ролан Гаррос Еліна ганебно покинула в третьому раунді.