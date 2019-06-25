Світоліна програла в першому матчі на турнірі в Істборні, Цуренко пробилася в 1/8 фіналу

На турнірі в англійському Істборні українська тенісистка Еліна Світоліна зачохлила ракетку вже на стадії 1/16 фіналу. А її землячка Леся Цуренко зуміла пробитися до 1/8 фіналу.

Алізе Корне – Еліна Світоліна 2:0 (6:3, 7:6)

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Тиждень тому Світоліна вибула в першому колі на трав'яному турнірі в Бірмінгемі. Цього разу українці не вдалося покращити свій результат. Еліна вдало розпочала поєдинок, зробивши брейк. Однак француженка не тільки відігралася, але й зробила на один брейк більше та записала партію у свій актив.

У другому сеті на корті точилася ще більш запекла боротьба. Суперниці по два рази виграли на подачі одне одної, а Світоліна відіграла один матч-бол. Зрештою, Корне дотиснула Еліну на тай-брейку.

У цьому році Світоліній не вдалося виграти жодного турніру. На Australian Open українка зупинилася у чвертьфіналі. На турнірі в Дубаї та Індіан-Уелсі Еліна добралася до півфіналів. Змагання у Маямі українка припинила в першому колі. Ролан Гаррос Еліна ганебно покинула в третьому раунді.

Леся Цуренко – Заріна Діяс 2:0 (6:2, 6:2)

Жодних проблем не виникло в 1/16 фіналу в Лесі Цуренко. Українська тенісистка за підсумками двох сетів обіграла представницю Казахстану Заріну Діяс. Леся дозволила суперниці виграти тільки чотири гейми.

Уже сьогодні Цуренко повинна зіграти матч 1/8 фіналу проти Ребекки Петерсон зі Швеції. Поєдинки 1/16 фіналу за участі Цуренко та Світоліної були перенесені на сьогодні. Відтак, Лесі доведеться зіграти два матчі за один день. У лютому 2019 році шляхи тенісисток перетнулися на Кубку Федерацій і перемогу святкувала шведка.