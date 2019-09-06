Світоліна прокоментувала поразку у півфіналі US Open від Серени Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пробитися у свій перший фінал турніру Grand Slam - US Open. На заваді їй стала американка Серена Вільямс.

Світоліна програла Вільямс з рахунком 3:6, 1:6. Це був п'ятий матч тенісисток, і у всіх перемогу святкувала саме американка.

Як це було: Світоліна програла Вільямс у півфіналі US Open

Після матчу Світоліна прокоментувала цю поразку, та розповіла, чому не вдалося перемогти. А також про свою травму. ЇЇ коментар наводить сайт btu.org.ua.

Про матч проти Серени Вільямс

Старт цього матчу був досить хорошим для мене, у мене були шанси, але і Серена зіграла дуже зібрано в цих двох геймах. А потім вона здорово подавала в третьому геймі. Ці гейми дали їй не те що впевненість, тому що вона і так досвідчений гравець, але вони підштовхнули її грати вільніше.

Хотілося б мені використовувати ті шанси, які у мене були на початку матчу. Щоб був рахунок 2:2 або 3:3, замість 3:0. Коли ведеш з таким рахунком, це дає тобі поштовх грати розкутіше.

У мене було кілька розіграшів, коли я повинна була зіграти активно, але замість цього помилилася. Ти граєш проти найкращої тенісистки, якщо ти не користуєшся своїми шансами, то нових вона тобі не дасть.

У важливі моменти Серена завжди грає краще, підвищує свій рівень. Пару матчів вона не показувала свій найкращий теніс. Хоча перший матч проти Марії Шарапової був ідеальним, цього ніхто не чекав. І чвертьфінал вона виграла за скільки, 44 хвилини? Трохи швидко, чи не так? Сьогодні вона не зіграла прям неймовірно, але вона зіграла на дуже високому рівні на початку. Це і вплинуло на результат матчу.

Про психологію у таких поєдинках

Два останніх турніру Grand Slam відмінно пройшли для мене, я задоволена тим, як я впоралася з напругою. На жаль, обидва цих півфіналу пройшли однозначно. Мені потрібно попрацювати над цим з тренером, як мені справлятися психологічно саме з такими поєдинками.

До слова: Скільки заробила Світоліна на US Open

Про травму

У мене немає багато часу на підготовку перед азійською серією, мені треба відновитися, зайнятися своїм коліном. Це все ще відкрите питання, але я не хочу повертатися до цієї теми. Це нормально, є знеболюючі, які допомагають. Але я не особливо хочу їх приймати, щоб глушити біль. Мені 24 роки, скоро 25, у мене попереду ще довга кар'єра, я б не хотіла зараз нашкодити своїм сухожиллям (зв'язкам).

Про свій рівень та перемоги

Щоб зробити ще один крок по турнірній сітці на Grand Slam, думаю, мені треба в загальному підвищити свій рівень. Кожен день ти не можеш грати приголомшливо, тому твій середній рівень повинен бути хорошим. Потрібно підтягнути гру в усьому: гру ззаду, мої удари, мої рішення, мою подачу. Ми постараємося це зробити, досвід теж допомагає побачити, як і такі матчі ясно дають зрозуміти, над чим потрібно попрацювати