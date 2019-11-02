Світоліна проти Бенчіч: відеоогляд напруженої перемоги українки

Еліна Світоліна два роки поспіль виходить у фінал Підсумкового турніру. На шляху до вирішальної гри у 2019 році українка здолала Белінду Бенчіч.

Представниця Швейцарії, яка до цього двічі перемагала Еліну, зуміла нав'язати серйозну боротьбу українці та виграти перший сет матчу.

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Бенчіч контролювала хід поєдинку в Шеньчжені та грала надзвичайно впевнено. Однак у її плани втрутився дискомфорт у нозі. Саме через нього Белінда не змогла продовжити боротьбу в третій партії.

Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч відеоогляд матчу

У фіналі Еліна зіграє проти першої ракетки світу Ешлі Барті. Австралійка у півфіналі перемогла чешку Кароліну Плішкову.

Шляхи Барті та Світоліної перетиналися 5 разів і всі матчі виграла українка.

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