Світоліна провела благодійний вечір: за вечерю з Кличком заплатили 21 тисячу доларів – фото

У суботу, 23 листопада, в Києві відбувся благодійний гала-вечір української тенісистки Еліни Світоліної.

Перша ракетка України зібрала гостей в заміському комплексі "Eauides Club". Як і анонсувалося, в рамках гала-вечеру пройшли благодійні аукціони з лотами від світових та українських знаменитостей.

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Гості вечора, серед яких Леся Нікітюк, Володимир Кличко, Катерина Осадча, Лілія Пустовіт, поділилися в соцмережах фотографіями з заходу.

За інмормацією Sport.ua, одним з найдорожчих лотів, виставлених на аукціоні, став лот Володимира Кличка. За зустріч і вечерю з екс-чемпіоном світу з боксу заплатили 21 тисячу доларів.

Серед інших "спортивних" лотів вечора були футболка Роджера Федерера, в якій він грав на Вімблдоні, ракетка Рафаеля Надаля і майстер-клас гри в теніс від Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса.



Благодійний гала-вечір Еліни Світоліної / Фото: Скріншоти

Зазначається, що всі виручені на аукціоні гроші підуть на благодійність.

Спорт24 писав, що Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду Elina Svitolina Foundation. Благодійний фонд Світоліної заручився підтримкою організації Bush Tennis Center, яким керують колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора.