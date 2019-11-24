Світоліна провела благодійний вечір: за вечерю з Кличком заплатили 21 тисячу доларів – фото

781 Читать новость на русском
Еліна Світоліна / AusOpen

У суботу, 23 листопада, в Києві відбувся благодійний гала-вечір української тенісистки Еліни Світоліної.

Перша ракетка України зібрала гостей в заміському комплексі "Eauides Club". Як і анонсувалося, в рамках гала-вечеру пройшли благодійні аукціони з лотами від світових та українських знаменитостей.

Читайте також: Наші спортсмени досягають результатів завдяки українському характеру, – Світоліна

Гості вечора, серед яких Леся Нікітюк, Володимир Кличко, Катерина Осадча, Лілія Пустовіт, поділилися в соцмережах фотографіями з заходу.

За інмормацією Sport.ua, одним з найдорожчих лотів, виставлених на аукціоні, став лот Володимира Кличка. За зустріч і вечерю з екс-чемпіоном світу з боксу заплатили 21 тисячу доларів.

Серед інших "спортивних" лотів вечора були футболка Роджера Федерера, в якій він грав на Вімблдоні, ракетка Рафаеля Надаля і майстер-клас гри в теніс від Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса.


Благодійний гала-вечір Еліни Світоліної / Фото: Скріншоти 

Зазначається, що всі виручені на аукціоні гроші підуть на благодійність.

Спорт24 писав, що Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду Elina Svitolina Foundation. Благодійний фонд Світоліної заручився підтримкою організації Bush Tennis Center, яким керують колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора.

Кількість атак проти мене зросте, – помічник Зеленського Єрмак
сьогодні
1731
Автор: Вісент Луїс
Теги: LifeStyle Спорт Новини Спорту Теніс Бокс Леся Нікітюк Еліна Світоліна Аукціон Володимир Кличко Вімблдон благочинність
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деонтей Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса та захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі: відео
сьогодні 10:07 Деонтей Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса та захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі: відео
Юрій Семенюк 648
Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
22 листопада 14:00 Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
Станіслав Безушко 258
"Тоттенхем" у результативній грі переміг "Вест Хем" Ярмоленка в дебютному матчі Моурінью: відео
23 листопада 16:26 "Тоттенхем" у результативній грі переміг "Вест Хем" Ярмоленка в дебютному матчі Моурінью: відео
Михайло Гема 637
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
22 листопада 17:42 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 12583
"Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
22 листопада 17:14 "Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
Юрій Семенюк 416
Новини
Більше новин
Залиште відгук