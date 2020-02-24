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Світоліна провела вечір у компанії легендарного футбольного тренера – фото

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Еліна Світоліна на вечірці у Досі / twitter.com/elinasvitolina

У Катарі відбулась традиційна гала-вечірка для учасниць турніру. Українка Еліна Світоліна похизувалась компанією у якій провела вечір.

У першому колі парного турніру в Досі Еліна Світоліна у парі з Даяною Ястремською поступились. Українок зупинив тандем Кірстен Фліпкенс і Бетані Маттек-Сендс – 0:2 (3:6, 3:6)

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На гала-вечірці, яка є традиційною для тенісного кола, можна було побачити багато зіркових тенісисток. У цікавій компанії була помічена українська спортсменка. Еліні Світоліній випала нагода поспілкуватись із легендарним тренером англійського "Арсенала" Арсеном Венгером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gala dinner in great company ️ @qatartennis

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)


Еліна Світоліна на вечірці для учасниць турніру у Досі

Зазначимо, що Світоліна отримала п'ятий номер посіву і перший раунд пропускає. У другому раунді суперницею українки стане Аманда Анісімова.

Додамо, українська тенісистка опустилась на сьоме місце у рейтингу WTA. 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Еліна Світоліна Новини Спорту Спорт Теніс
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