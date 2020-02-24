Світоліна провела вечір у компанії легендарного футбольного тренера – фото

У першому колі парного турніру в Досі Еліна Світоліна у парі з Даяною Ястремською поступились. Українок зупинив тандем Кірстен Фліпкенс і Бетані Маттек-Сендс – 0:2 (3:6, 3:6)

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На гала-вечірці, яка є традиційною для тенісного кола, можна було побачити багато зіркових тенісисток. У цікавій компанії була помічена українська спортсменка. Еліні Світоліній випала нагода поспілкуватись із легендарним тренером англійського "Арсенала" Арсеном Венгером.



Еліна Світоліна на вечірці для учасниць турніру у Досі

Зазначимо, що Світоліна отримала п'ятий номер посіву і перший раунд пропускає. У другому раунді суперницею українки стане Аманда Анісімова.

Додамо, українська тенісистка опустилась на сьоме місце у рейтингу WTA.