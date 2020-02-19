Світоліна разом із Монфісом відвідали вечірку у Дубаї

На турнірі WTA у Дубаї відбулась традиційна вечірка для учасників змагань. Еліна Світоліна прийшла на вечір у компанії свого хлопця.

На вечірці також можна було побачити Кім Клійстерс, яка відновила кар'єру після 8-річної перерви. У першому матчі після тривалої паузи бельгійська тенісистка поступилась іспанці Гарбінє Мугурусі – 2:6, 6:7 (6:8).

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Додамо, що українська тенісистка завершила боротьбу у першому раунді на турнірі в Дубаї. Еліна Світоліна програла Дженніфер Бреді з США – 2:6, 1:6.

Провальний виступ українки приніс їй лише 17 тисяч доларів призових та 1 очко в рейтинг WTA, що не дозволить їй залишитись у топ-6 найкращих тенісисток світу.