Світоліна ризикує залишитися без заробітку

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що може залишитися без фінансування спонсорів. Це станеться, якщо тенісний сезон не відновиться у 2020 році. На цей момент Еліна вже не отримує виплати.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Большой теннис Украины" Світоліна розповіла про спонсорські контракти. За словами тенісистки, наразі всі угоди "поставлені" на паузу.

Читайте також Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

"Так, зараз всі "стали на стоп". Тому що в кожному контракті є пункт про те, що потрібно зіграти певну кількість турнірів, щоб тобі виплатили ці гроші", – сказала Еліна.

Через пандемію коронавірусу призупинені всі тенісні турніри. Хоча Еліна не отримує спонсорські гроші, вона продовжує платити своєму тренеру.

Натомість українці довелося припинити співпрацю з Маркосом Багдатісом.

Якщо сезон повністю не відновиться до кінця року, то гроші нам не виплатять і це буде дуже сумно. Я розумію ситуацію всіх спонсорів, але я все одно плачу гроші тренеру, адже не хочу втрачати його,

– заявила тенісистка.

"Це дуже складна ситуація, але тут всі в мінусі: спонсори, я і вся моя команда. Ця ситуація, звичайно, дуже вплинула", – додала Світоліна.

У 2020 році Світоліна здобула 225 496 тисяч доларів призових. Еліна перемогла на турнірі в мексиканському Монтерреї.

Сумарний дохід Світоліної від призових за всю кар'єру складає понад 19 мільйонів доларів.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.