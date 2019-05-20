Світоліна різко опустилася у рейтингу WTA, Цуренко та Ястремська теж втрачають позиції

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter Elina Svitolina

В оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна опустилася одразу на три позиції. По одному місцю втратили Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Натомість рух вверх розпочала Марта Костюк та Валентина Страхова.

Еліна Світоліна минулого сезону виграла турнір у Римі. У 2019 році українка не змогла захистити цей титул, програвши ще у першому раунді. Відтак вона втратила очки в рейтингу WTA, через що опустилася одразу на три позиції вниз. Світоліна тепер лише на дев'ятій позиції.

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По одному місці втратили й Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Вони тепер 27-а та 42-а у світовому рейтингу. Натомість Катерина Козлова залишалася на 66-ій позиції.

Вісім місць втратила й  Ангеліна Калініна. Катаріна Завацька опустилася на десять місць і випала з топ-200.

Натомість піднялися вверх Дарія Лопатецька (+3, 228 місце), Марта Костюк (+16, 264 місце), Валерія Страхова (+12, 291 місце).

Щодо топ-10 світового рейтингу, то японка Наомі Осака залишилася на першому місці. Натомість на другу позицію піднялася чешка Кароліна Плішкова, яка зробила ривок вверх на п'ять позицій. Румунка Сімона Халеп опустилася на третє місце.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Марта Костюк Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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