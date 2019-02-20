Світоліна розгромила екс-першу ракетку світу на шляху до чвертьфіналу турніру в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено подолала 1/8 фіналу на турнірі в Дубаї (ОАЕ). Еліна обіграла екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу.

Еліна Світоліна – Гарбінє Мугуруса 2:0 (6:1, 6:2).

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У середині першого сету Світоліна тричі оформила брейк і розгромила свою суперницю з рахунком 6:1. В активі іспанки тільки виграний гейм на подачі українки.

У другій партії Еліні вдалося двічі зробити брейк. Муругса ж спромоглася взяти тільки два гейми на своїй подачі – 6:2 на користь Світоліної.

Поєдинок тривав трішки більше, аніж годину. За цей час Світоліна двічі подала навиліт та стільки ж разів допустилася подвійної помилки.

Світоліна у чвертьфіналі зустрінеться зі ще однією іспанкою – Карлою Суарес Наварро. Наразі 30-річна тенісистка посідає 26 місце в рейтингу WTA.

Зазначимо, що Мугуруса в Дубаї вибила іншу представницю України. В 1/32 фіналу від Гарбінє постраждала Даяна Ястремська.

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