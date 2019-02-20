Світоліна розгромила екс-першу ракетку світу на шляху до чвертьфіналу турніру в Дубаї

144 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено подолала 1/8 фіналу на турнірі в Дубаї (ОАЕ). Еліна обіграла екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу.

Еліна Світоліна – Гарбінє Мугуруса 2:0 (6:1, 6:2).

Читайте також: Українка Цуренко всьоме поспіль не змогла здолати екс-першу ракетку світу

У середині першого сету Світоліна тричі оформила брейк і розгромила свою суперницю з рахунком 6:1. В активі іспанки тільки виграний гейм на подачі українки.

У другій партії Еліні вдалося двічі зробити брейк. Муругса ж спромоглася взяти тільки два гейми на своїй подачі – 6:2 на користь Світоліної.

Поєдинок тривав трішки більше, аніж годину. За цей час Світоліна двічі подала навиліт та стільки ж разів допустилася подвійної помилки.

Світоліна у чвертьфіналі зустрінеться зі ще однією іспанкою – Карлою Суарес Наварро. Наразі 30-річна тенісистка посідає 26 місце в рейтингу WTA.

Зазначимо, що Мугуруса в Дубаї вибила іншу представницю України. В 1/32 фіналу від Гарбінє постраждала Даяна Ястремська.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
сьогодні
29022
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
сьогодні 16:32 "Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
467
Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
сьогодні 12:47 Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
976
"Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:14 "Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео
248
Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань
19 лютого 21:21 Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань
828
Одні вболівальники поводяться нормально, а інші кричать "фашист", – Зозуля про гру в Іспанії
19 лютого 20:13 Одні вболівальники поводяться нормально, а інші кричать "фашист", – Зозуля про гру в Іспанії
769
Усик показав, як набирає масу для переходу у суперважку вагову категорію: фото
19 лютого 19:33 Усик показав, як набирає масу для переходу у суперважку вагову категорію: фото
2323
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук