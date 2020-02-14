Світоліна розгромно програла 84-й ракетці світу
Українка Еліна Світоліна зачохлила ракетку у чвертьфіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Кривдницею Світоліної стала 84 ракетка світу Нао Хібіно з Японії.
Еліна Світоліна – Нао Хібіно 0:2 (4:6, 2:6)
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Тенісистки стартові гейми досить добре грали на своїй подачі. Тільки у 4 геймі Світоліна заробила два брейк-пойнти, але не реалізувала їх.
Надалі тенісистки обмінялися брейками – 4:4. За такого рахунку Світоліна вдруге втратила свою подачу й дозволила Хібіно виграти сет – 6:4.
Наступна партія була провальною для четвертої ракетки світу. Світоліна вкрай багато помилялася у простих ситуаціях і програла три гейми на своїй подачі.
За рахунку 5:0 на користь японки Світоліна зробила перший брейк, а згодом захистила свою подачу – 5:2. Але розвинути мінімальний успіх Світоліна не змогла.
Японка дотиснула Еліну у восьмому геймі – 6:2. Матч тривав трішки більше, аніж годину.
У 2017 році Світоліна перемагала на турнірі в Хуахіні. Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська.