Світоліна розгромно програла 84-й ракетці світу

Українка Еліна Світоліна зачохлила ракетку у чвертьфіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Кривдницею Світоліної стала 84 ракетка світу Нао Хібіно з Японії.

Еліна Світоліна – Нао Хібіно 0:2 (4:6, 2:6)

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Тенісистки стартові гейми досить добре грали на своїй подачі. Тільки у 4 геймі Світоліна заробила два брейк-пойнти, але не реалізувала їх.

Надалі тенісистки обмінялися брейками – 4:4. За такого рахунку Світоліна вдруге втратила свою подачу й дозволила Хібіно виграти сет – 6:4.

Nao Hibino clinches the opener over the No.1️⃣ seed by 6-4.#ThailandOpen pic.twitter.com/lOOFgDU0cw — WTA (@WTA) February 14, 2020

Наступна партія була провальною для четвертої ракетки світу. Світоліна вкрай багато помилялася у простих ситуаціях і програла три гейми на своїй подачі.

За рахунку 5:0 на користь японки Світоліна зробила перший брейк, а згодом захистила свою подачу – 5:2. Але розвинути мінімальний успіх Світоліна не змогла.

Японка дотиснула Еліну у восьмому геймі – 6:2. Матч тривав трішки більше, аніж годину.

У 2017 році Світоліна перемагала на турнірі в Хуахіні. Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська.