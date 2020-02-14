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Світоліна розгромно програла 84-й ракетці світу

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Еліна Світоліна / wtatennis.com

Українка Еліна Світоліна зачохлила ракетку у чвертьфіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Кривдницею Світоліної стала 84 ракетка світу Нао Хібіно з Японії.

Еліна Світоліна – Нао Хібіно 0:2 (4:6, 2:6)

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Тенісистки стартові гейми досить добре грали на своїй подачі. Тільки у 4 геймі Світоліна заробила два брейк-пойнти, але не реалізувала їх.

Надалі тенісистки обмінялися брейками – 4:4. За такого рахунку Світоліна вдруге втратила свою подачу й дозволила Хібіно виграти сет – 6:4.

Наступна партія була провальною для четвертої ракетки світу. Світоліна вкрай багато помилялася у простих ситуаціях і програла три гейми на своїй подачі.

За рахунку 5:0 на користь японки Світоліна зробила перший брейк, а згодом захистила свою подачу – 5:2. Але розвинути мінімальний успіх Світоліна не змогла.

Японка дотиснула Еліну у восьмому геймі – 6:2. Матч тривав трішки більше, аніж годину.

У 2017 році Світоліна перемагала на турнірі в Хуахіні. Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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