Світоліна розгромно програла чвертьфінальний матч на турнірі WTA в Китаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу на турнірі WTA в китайському Ухані. Третя ракетка світу розгромно програла американці Елісон Ріск.

Елісон Ріск – Еліна Світоліна 2:0 (6:1, 6:3)

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Світоліна провалила перший сет. 29-річна Ріска, яка посідає у рейтингу WTA 35 сходинку, виграла чотири поспіль гейми. Тільки після цього Світоліній вдалося відстояти свою подачу.

Далі Ріск захистила свою подачу, оформила третій у сеті брейк і з розгромом виграла партію за 38 хвилин.

Другий сет краще розпочала Світоліна. Українка зробила брейк і здавалося, що зможе розвинути успіх. Але Ріск відразу відповіла зворотним брейком.

У шостому геймі американка оформила другий брейк і повела 4:2. Далі Ріск двычі захистила свою подачу та виграла матч.

Це перша поразка для Еліни в матчах з Елісон Ріск. Попередні три поєдинки Еліна виграла.

Покинула турнір в Ухані й Даяна Ястремська. Україна не змогла дати гідний опір сьомій ракетці світу Петрі Квітовій.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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