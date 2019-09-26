Світоліна розгромно програла чвертьфінальний матч на турнірі WTA в Китаї
Еліна Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу на турнірі WTA в китайському Ухані. Третя ракетка світу розгромно програла американці Елісон Ріск.
Елісон Ріск – Еліна Світоліна 2:0 (6:1, 6:3)
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Світоліна провалила перший сет. 29-річна Ріска, яка посідає у рейтингу WTA 35 сходинку, виграла чотири поспіль гейми. Тільки після цього Світоліній вдалося відстояти свою подачу.
Далі Ріск захистила свою подачу, оформила третій у сеті брейк і з розгромом виграла партію за 38 хвилин.
Другий сет краще розпочала Світоліна. Українка зробила брейк і здавалося, що зможе розвинути успіх. Але Ріск відразу відповіла зворотним брейком.
У шостому геймі американка оформила другий брейк і повела 4:2. Далі Ріск двычі захистила свою подачу та виграла матч.
Це перша поразка для Еліни в матчах з Елісон Ріск. Попередні три поєдинки Еліна виграла.
Покинула турнір в Ухані й Даяна Ястремська. Україна не змогла дати гідний опір сьомій ракетці світу Петрі Квітовій.
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