24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Світоліна розгромно програла маловідомій тенісистці в першому колі турніру в Дубаї – відео

0
Еліна Світоліна / Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила боротьбу на турнірі серії Прем'єр у Дубаї вже в першому раунді.

Українка за одну годину програла американці Дженніфер Бреді (WTA 52) з рахунком 2:6, 1:6.

Дивіться також: Світоліна розгромно програла 84-й ракетці світу

Гра у першої ракетки України не склалася зі старту. У першому сеті Світоліна взяла два гейми, а в другій партії Еліні вдалося виграти лише один гейм. У п'яти випадках із семи Світоліна програвала на своїй подачі, сама ж реалізувала всього один брейк.

Що відбувається зі Світоліною – невідомо. Але чим далі йде сезон, тим більше проблем у грі українки. Найближчим часом виліт з топ-10 їй не загрожує, але потрібно добре задуматися про перспективи.

Також свої виступи на турнірі в Дубаї почне Даяна Ястремська. Суперницею другої ракетки України буде росіянка Вероніка Кудерметова.

Еліна Світоліна – Дженніфер Бреді відеоогляд матчу

 

Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
сьогодні
23509
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:28 "Манчестер Юнайтед" втретє у сезоні переміг "Челсі", VAR скасував два голи лондонців – відео
Юрій Семенюк 416
17 лютого 19:37 Гол українського хокеїста допоміг його команді вирвати перемогу у Канаді – відео
Юрій Семенюк 324
17 лютого 14:12 Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео
Ігор Саджениця 1279
17 лютого 08:57 Команда ЛеБрона Джеймса перемогла у Матчі всіх зірок НБА: відео
Ігор Саджениця 317
17 лютого 08:34 "Лаціо" переміг "Інтер" та піднявся на друге місце в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 367
Новини
Більше новин
Залиште відгук