Світоліна розгромно програла маловідомій тенісистці в першому колі турніру в Дубаї – відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила боротьбу на турнірі серії Прем'єр у Дубаї вже в першому раунді.

Українка за одну годину програла американці Дженніфер Бреді (WTA 52) з рахунком 2:6, 1:6.

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Гра у першої ракетки України не склалася зі старту. У першому сеті Світоліна взяла два гейми, а в другій партії Еліні вдалося виграти лише один гейм. У п'яти випадках із семи Світоліна програвала на своїй подачі, сама ж реалізувала всього один брейк.

Що відбувається зі Світоліною – невідомо. Але чим далі йде сезон, тим більше проблем у грі українки. Найближчим часом виліт з топ-10 їй не загрожує, але потрібно добре задуматися про перспективи.

Також свої виступи на турнірі в Дубаї почне Даяна Ястремська. Суперницею другої ракетки України буде росіянка Вероніка Кудерметова.

Еліна Світоліна – Дженніфер Бреді відеоогляд матчу