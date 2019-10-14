Світоліна розповіла про мету на Кубку Кремля

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна розповіла про плани на Кубок Кремля і завершення тенісного сезону. На турнірі в Москві українка пропускає перше коло, відтак суперницю Еліна ще не отримала.

Під час спілкування з журналістами Світоліна заявила, що хоче виграти турнір WTA у Москві.

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Сподіваюся, що зможу взяти титул, оскільки для мене на будь-якому турнірі завжди найвищі завдання. Перемога завжди для мене в пріоритеті,
– цитує Еліну "Чемпіонат"

Говорячи про фізичні кондиції, українка заявила, що відчуває себе краще. Також на Еліну не чиниться тиск, оскільки вона зуміла кваліфікуватися на Підсумковий турнір у Шеньчжені.

Зараз вже психологічно я відчуваю, що мені трохи полегшало. Було дуже багато тиску з приводу попадання у топ-8, і для мене це було завдання на цей рік, яке забрало дуже багато психологічних сил,
– резюмувала Еліна.

Також Світоліна заявила, що не думає про відпочинок. За її словами, вона буде підтримувати форму та до кінця залікує свою травму.

В основній сітці турніру в Москві виступить й українка Даяна Ястремська. В 1/16 фіналу Даяна зіграє проти представниці Росії Дарії Касаткіної.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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