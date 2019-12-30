Світоліна розповіла, з ким чекає серйозного протистояння у 2020 році

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від нового сезону. Сезон для українки розпочнеться на турнірі в Брісбені (Австралія), який стартує 6 січня.

Світоліна заявила, що в Брісбені добре розпочинати сезон, адже турнір дає можливість оцінити стан перед Australian Open.

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Завжди здорово починати сезон у Брісбені. Тут дуже хороші вболівальники, я здобувала класні перемоги. Тут відмінний стадіон, сильний склад учасниць, так що потрібно показувати кращу гру. До того ж, цей турнір дасть відмінну можливість точно оцінити стан перед Australian Open,

– цитує Світоліну Sport Arena з посиланням на heraldsun.com.

Також українка очікує у 2020 році запеклого протистояння з першою ракеткою світу Ешлі Барті.

Суперниці? Зрозуміло, це Барті. Ми з нею грали декілька разів, і в останній раз я програла. Ешлі провела приголомшливий сезон, на її рахунку перемоги у великих турнірах – згадайте її перемогу на Ролан Гаррос. З нею буде дуже складно,

– сказала Еліна.

За словами Світоліної, наразі багато спортсменок показують класну гру. "З усіма топ-тенісистками завжди складно, оскільки вони відрізняються стабільністю. Кращий рецепт боротьби – показувати свій максимум і бути готовою до труднощів", – резюмувала українка.

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Перша ракетка України відкриє свій сезон на турнірі Brisbane International, куди також заявлена ​​друга ракетка країни Даяна Ястремська.

Змагання WTA в Брісбені стартують 6 січня. У кваліфікації турніру візьме участь Катаріна Завацька.

Натомість кваліфікація Australian Open стартує 14 січня, основна сітка – 20 січня.