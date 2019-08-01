Світоліна розтрощила росіянку на старті турніру WTA в Сан-Хосе: відео
Українка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США).
У матчі 1/8 фіналу вона обіграла росіянку Дарію Касаткіну – 6:3, 6:1.
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Матч тривав трохи більше години. За час, проведений на корті, Світоліна записала на свій рахунок одну подачу навиліт і 5/7 реалізованих брейк-поінтів при шести подвійних помилках. Касаткіна зуміла реалізувати 1/5 брейк-поінтів при, все тих же шести подвійних помилках.
Це п'ята перемога Світоліної в п'яти матчах проти Касаткіної і десята в останніх 11 матчах проти росіянок.
В 1/4 фіналу Світоліна зіграє проти Марії Саккарі з Греції (№30 WTA), яку вона обіграла на Вімблдоні в цьому році.
Огляд матчу Еліна Світоліна – Дарія Касаткіна