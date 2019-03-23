Світоліна сенсаційно програла 50 ракетці світу на турнірі в Маямі, Цуренко знялася через травму

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла матч другого кола хардового турніру серії Premier Mandatory в Маямі. 24-річна українка поступилася 50-й ракетці світу китаянці Ван Яфань.

Еліна Світоліна – Ван Яфань 0:2 (2:6, 4:6)

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Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився впевненою перемогою Яфань з рахунком 6:2, 6:4.

За цей час Світоліна виконала 3 подачі навиліт, допустила 6 подвійних помилок і реалізувала 2 брейк-поінта з 2-х. Ван Яфань ж оформила 4 ейси при 1 подвійній помилці і взяла 5 геймів на подачі суперниці.

Для 24-річної китаянки це дебютна перемога над тенісисткою з топ-10. На початку березня вона виграла турнір в Акапулько (перший в кар'єрі), на якому два роки до цього перемагала Леся Цуренко.

Після Маямі Світоліна, скоріше за все, залишить топ-5 світового рейтингу. Обійти її можуть Кікі Бертенс, Кароліна Плішкова і торішня переможниця Слоан Стівенс.

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Інша представниця України Леся Цуренко на свій матч проти японки Місакі Дої не вийшла. Причиною такого рішення тенісистки стало пошкодження правої руки.

У березні Леся встигла взяти участь на турнірі в Індіан-Уеллсі, де в матчі 1/16 фіналу вилетіла від Аріни Соболенко.

Таким чином, турнір в Маямі покинули всі українки. Раніше Даяна Ястремська достроково завершила виступ, програвши в матчі 1/32 фіналу Ешлі Барті.

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