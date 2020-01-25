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Світоліна сенсаційно програла на Australian Open

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Еліна Світоліна / wta

Українка Еліна Світоліна не змогла подолати третій раунд Australian Open. В 1/16 фіналу Еліна програла 32 ракетці світу – Гарбіньє Мугурусті.

Еліна Світоліна – Гарбіньє Мугуруса 0:2 (1:6, 2:6)

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У першому сеті іспанці знадобилося 23 хвилини, щоб декласувати Світоліну. Два брейки дозволили Гарбіньє виграти з розгромним рахунком 6:1.

Наступна партія також не вдалася українській тенісистці. Еліні не вдавалося зачепитися за брейк, у той час як іспанка двічі взяла подачу українки.

Таким чином, Мугуруса впевнено перемогла Світоліну та пройшла до 1/8 фіналу.

Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Світоліна була останньою представницею України на Australian Open.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Australian Open
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