Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік

12-го вересня Еліна Світоліна святкує 25-річчя. Без жодних перебільшень Еліна переписала історію українського жіночого тенісу. Вона досягла вершин, які до цього не підкорялися жодній українській тенісистці.

Світоліна увійшла у трійку найкращих тенісисток світу, вигравала різні престижні турніри й прославляла український прапор на міжнародній арені. Що ж Світоліна досягла у свої 24 роки?

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Новий рекорд

Перший матч 24-річна Еліна провела на турнірі WTA серії Premier 5 у китайському місті Ухань. Уже в 1/32 фіналу Світоліна дещо несподівано поступилася Арині Соболенко з Білорусі (6:2, 2:6, 6:1).

Наступну гру титулована Світоліна провела наприкінці вересня також у Китаї. Світоліна зачохлила ракетку в 1/64 турніру. Сенсаційно вибила Еліну Александра Круніч з Білорусі (0:6, 6:4, 7:6).

У жовтні на українку чекав черговий хардовий турнір у Китаї. Світоліна зуміла пробитися до чвертьфіналу у Гонконзі. На шляху до 1/4 фіналу Еліна пройшла Присциллу Хон та Нао Хібіно. На шляху до півфіналу українку зупинила відома Ван Цян (6:2, 6:4).

Після цього Світоліній підкорився черговий рекорд: Еліна стала першою українкою в історії тенісу, яка виграла Підсумковий турнір. Він відбувався у Сінгапурі.

Еліна виграла всі 5 поєдинків: у групі українка здолала опір Петри Квітової, Кароліни Плішкової та Кароліни Возянцкі. У півфіналі Еліна вибила Кікі Бертенс. У фінальному протистоянні Світоліна перемогла Слоан Стівенс. На цій мажорній ноті Світоліна завершила 2018 рік.



Еліна Світоліна. Фото: GETTY IMAGES

2019-й Еліна розпочала вкрай невдало. У Брісбені (Австралія) Світоліна зачохлила ракетку вже в 1/16 фіналу. За підсумками трьох сетів Еліна програла Олександрі Саснович (6:4, 0:6, 6:3).

Після турніру в Брісбені Світоліну чекав перший турнір серії Гренд Слем – Australian Open. Світоліна подолала чотири раунди, за які програла тільки два сети.

У чвертьфіналі Еліна програла Наомі Осаці, яка в підсумку й виграла турнір (6:4, 6:1). Під час поєдинку Еліна відчувала дискомфорт, що стало першим сигналом про травму. Згодом українка вимушено призупинила виступи.

За цей турнір Еліна заробила понад 300 тисяч доларів.

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На корт Еліна повернулася у лютому на турнірі в Досі. У Катарі українка виступила досить успішно, дійшовши до півфіналу. За вихід у фінал Еліна програла Сімоні Халеп (6:3, 3:6, 6:4). За тиждень на Світоліну чекав ще один півфінал. У Дубаї, де раніше українка святкувала перемогу, вона за вихід у фінал програла Белінді Бенчіч (6:2, 3:6, 7:6).

Стадія півфіналу стала фатальною для Світоліній на престижному турнірі Індіан-Веллс у Каліфорнії (США). Еліна впевнено дійшла до 1/2 фіналу, але програла Б’янці Андреєску. Як відомо, Б’янка у 2019 році виграла US Open.

Важка весна

Після цього перша ракетка України провела шість невдалих турнірів. У Маямі Еліна програла в 1/64 фіналу. Ґрунтовий сезон тенісистка відкрила поразкою в 1/64 фіналу в Мадриді, через тиждень вилетіла в 1/32 фіналу в Римі.



Еліна Світоліна. Фото: GETTY IMAGES

Невдалим для неї був другий турнір серії Гренд Слем – Ролан Гаррос. Світоліна вилетіла вже на стадії 1/32 фіналу від Гарбінє Мугуруси.

Старт трав’яного сезону теж видався невдалим для Еліни. У Бірмінгемі Світоліна в 1/32 фіналу програла все тій же Гарбінє Мугурусті. В Істборні українка зачохлила ракетку на цій же стадії.

Божевільний Вімблдон та US Open

Важко Світоліна розпочала третій у році турнір серії Гренд Слем – Вімблдон. В 1/64 фіналу Еліна була за крок від поразки в поєдинку проти росіянки Маргарити Гаспарян. Через травму Гаспарян не змогла продовжити поєдинок, тому Еліна вийшла в наступне коло.

Надалі Світоліна впевнено виграла чотири матчі й стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу на турнірах серії Гренд Слем. За путівку у фінал Еліна програла Сімоні Халеп, яка згодом виграла турнір.

Наступні турніри Світоліна проводила на хардовому покритті й готувалася до US Open. На змаганнях у Сан Хосе й Торонто Еліна добралася до чвертьфіналів. На Цинциннаті, який був останнім турніром перед US Open, Еліна програла Софії Кенін в 1/16 фіналу.



Еліна Світоліна. Фото: GETTY IMAGES

На US Open Світоліна в чергове дійшла до півфіналу – стадії, яку Еліни не вдається подолати вже надто довго. На шляху до 1/2 фіналу Еліна перемогла Вітні Осігве, титуловану Вінус Вільямс, землячку Даяну Ястремську, Медісон Кіз та Йоганну Конту. За вихід у фінал Еліна билася проти Серени Вільямс й поступилася з рахунком 6:3, 6:1.

Завдяки цьому результату Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу. Також вона заробила майже мільйон доларів призових.

12-го вересня Світоліна проведе перший матч у 25 років. Еліна зустрінеться з Юлією Путінцевою в рамках 1/8 фіналу на турнірі в Китаї.

До 25 років Еліна встигла виграти 13 турнірів, однак поки жодного у 2019 році й тільки один у 24 роки. Загальна сума її призових на цей момент складає майже 3 мільйони доларів.