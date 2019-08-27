Світоліна та Осігве завдали 40 ударів під час останнього розіграшу на US Open: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна доволі вдало стартувала на US Open, перемогу українка здобула у другому сеті. При цьому останній розіграш тривав 40 ударів.

Розіграш відбувся на подачі Осігве. На той час рахунок в геймі був 40:30 на користь українки. Загалом у сеті Світоліна була попереду 6:5. Тож для неї це був матчбол. І вона його виграла.

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Правда для визначення переможниці тенісистки завдали аж 40 ударів. Осігве до кінця не здавалася, але таки програла більш досвіченій суперниці.

Відео розіграшу Світоліної та Осігве (з 01:17 хв)

Нагадаємо, у другому колі US Open Світоліна зіграє проти Венус Вільямс. Тенісистки вже зустрічалися цього сезону, коли українка перемогла на Ролан Гаррос.