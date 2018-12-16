Світоліна та Цуренко тепло привітали 18-річну Ястремську з перемогою в Таїланді

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / AFP

Зіркові українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко привітали 18-річну українку Даяну Ястремську з другим титулом WTA.

24 канал повідомляв, що 3 лютого Даяна Ястремська виграла престижний тенісний турнір в місті Хуахін (Таїланд). У третьому сеті Ястремська поступалася 2:5, але зуміла переломити хід поєдинку та виграти матч. Перемогу на турнірі вона присвятила матері, яка потрапила до лікарні.

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"Так тримати! Продовжуй відмінну роботу", – написала Світоліна у своєму Twitter-акаунті.

"Вітаю з великим досягненням, Даяно! Великий успіх!", – також за допомогою Twitter похвалила юну українку Цуренко.

У оновленому рейтингу WTA Ястремська піднялася на 34 місце і стала наймолодшою представницею топ-40 світового рейтингу.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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