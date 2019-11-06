Світоліна та Ястремська потрапили в топ-20 унікального рейтингу WTA за сезон

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна потрапили до двадцятки гравців WTA, які виконали найбільшу кількість подач на виліт в 2019 році.

Еліна Світоліна в минулому сезоні відіграла 61 матч і виконала 229 подач навиліт, що стало 13-м показником в WTA-турі. Також харків'янка зробила 184 подвійних помилки, виграла 66,7% очок з першої подачі і захистила 69,4% геймів на своїй подачі.

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Даяна Ястремська за 52 матчі зробила 195 ейсів (18-й показник у сезоні). Тенісистка з Одеси допустила 262 подвійних помилки, виграла 64,5% м'ячів з першої подачі, а також захистила 69,2% геймів на своїй подачі.

Лідером за кількістю подач на виліт стала чешка Кароліна Плішкова – 488 ейсів при 213 подвійних помилках.

У числі володарів найефективнішою першої подачі: Серена Вільямс – 75% виграшу, Ешлі Барті, Крістіна і Кароліна Плішкова, Юлія Гергес, Кікі Бертенс і Кеті Бултер – більше 72%.