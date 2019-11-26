Світоліна та Ястремська розпочнуть новий сезон турніром в Брісбені

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Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська поїдуть на турнір серії Прем'єр, який відбудеться в австралійському Брісбені.

З першої десятки в заявці шість тенісисток. Крім Світоліної це: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Петра Квітова і Кікі Бертенс.

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Також організатори Brisbane International назвали першу володарку wild card, якої стала Вінус Вільямс (№53).

Турнір в Брісбені у 2020 році стартує на тиждень пізніше і пройде з 6-го по 12 січня.

Склад учасниць турніру в Брісбені у 2020 році:

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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