Світоліна та Ястремська вилетіли в першому колі турніру в Досі

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вилетіли в першому колі парного турніру в Досі (Катар). Українок зупинив бельгійсько-американський тандем Кірстен Фліпкенс і Бетані Маттек-Сендс.

Світоліна/Ястремська – Фліпкенс/Маттек-Сендс 0:2 (3:6, 3:6)

Читайте також: Ястремська вслід за Світоліною поступилася у першому колі турніру в Дубаї

Поєдинок 1/16 фіналу українки розпочали невдало, програвши свою подачу. У наступному геймі Еліна й Даяна зробили зворотний брейк.

У першій партії суперниці українок оформили ще два брейки та записали сет у свій актив.

Друга партія розпочала на користь Світоліної та Ястремської, які оформили брейк. Але Фліпкенс та Маттек-Сенд відразу зробили зворотний брейк.

У шостому геймі бельгійка з американкою оформили ще один брейк та виграли матч.

Поєдинок тривав годину й 5 хвилин.

Зазначимо, що Світоліна та Ястремська заявлені в основній сітці турніру WTA у Досі.

У першому раунді Даяна зіграє з бельгійкою Фліпкенс, а суперницею Світоліної стане переможець матчу Аманда Анісімова – Катерина Александрова.