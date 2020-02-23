Світоліна та Ястремська вилетіли в першому колі турніру в Досі
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вилетіли в першому колі парного турніру в Досі (Катар). Українок зупинив бельгійсько-американський тандем Кірстен Фліпкенс і Бетані Маттек-Сендс.
Світоліна/Ястремська – Фліпкенс/Маттек-Сендс 0:2 (3:6, 3:6)
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Поєдинок 1/16 фіналу українки розпочали невдало, програвши свою подачу. У наступному геймі Еліна й Даяна зробили зворотний брейк.
У першій партії суперниці українок оформили ще два брейки та записали сет у свій актив.
Друга партія розпочала на користь Світоліної та Ястремської, які оформили брейк. Але Фліпкенс та Маттек-Сенд відразу зробили зворотний брейк.
У шостому геймі бельгійка з американкою оформили ще один брейк та виграли матч.
Поєдинок тривав годину й 5 хвилин.
Зазначимо, що Світоліна та Ястремська заявлені в основній сітці турніру WTA у Досі.
У першому раунді Даяна зіграє з бельгійкою Фліпкенс, а суперницею Світоліної стане переможець матчу Аманда Анісімова – Катерина Александрова.
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