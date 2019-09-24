Світоліна та Ястремська впевнено подолали друге коло турніру WTA в Ухані

У вівторок, 24 вересня, українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська впевнено подолали 1/16 фіналу на турнірі серії WTA в китайському місті Ухань.

Гарбіньє Мугуруса – Еліна Світоліна 0:2 (5:7, 2:6)

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Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі 1/16 фіналу обіграла іспанку Гарбіньє Мугурусу.

На старті матчу Гарбінє Мугуруса повела 3:1, але поступово перевага Гарбіньє почала згасати. За рахунку 5:5 Еліна відіграла прихований сет-бол, потім на прийомі зачепилася за подачу Мугуруси і дочекалася чергової помилки.

Другий сет для Світоліної почався по ідеальному сценарію. Українка з раннім брейком повела 3:0 і не дозволила суперниці навіть задуматися про камбек.

У наступному колі турніру Світоліна зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнєцовою, яка в 1/16 фіналу в двох партіях обіграла представницю Китаю Се Шувей.

Крістіна Макхейл – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 6:7)

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У поєдинку другого кола 19-річна українка розібралася з американкою Крістіною Макхейл.

Перший сет склався для українки вдало, хоча вона і програла три гейми на власних подачах. Макхейл діяла не краще, програвши в першій партії кожен гейм.

У наступному сеті Ястремська ризикувала поступитися американці. За рахунку 2:3 суперниця українки зробила брейк на подачі Даяни. Однак Ястремська відігралася з наступних 2:5, перевівши в результаті зустріч в тай-брейк, де в напруженій боротьбі здобула перемогу.

У третьому колі Ястремська битиметься проти переможниці пари Кароліна Плішкова – Аманда Анісімова.

Спорт 24 писав, що українська тенісистка Катерина Козлова не змогла подолати стадію 1/32 фіналу на престижному турнірі в Ухані (Китай). 25-річна українка поступилася Елісон Ріск.