Світоліна та Ястремська впевнено вийшли в 1/32 фіналу Australian Open, Бондаренко вилетіла

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська з перемог стартували на Australian Open, здолавши стадію 1/64 фіналу.

Першою на корт вийшла Даяна Ястремська, яка в рамках першого кола турніру не зазнала жодних проблем проти представниці Словенії Кайї Юван – 6:1, 6:1.

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За 56 хвилин у грі друга ракетка України обійшлася без ейсів і подвійних помилок, а також реалізувала 5 брейків з 6. Суперницею Даяни в другому раунді стане колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі.

Що стосується Еліни Світоліної, то вона впоралася з британкою Кеті Бултер – 6:4, 7:5.

За годину і 23 хвилини в грі перша ракетка України подала 3 ейси і реалізувала 4 брейки з 6. Зазначимо, що Еліна всьоме поспіль подолала бар'єр першого раунду на австралійському мейджорі. У другому колі Світоліна зіграє проти Лорен Девіс з США.

Після перемоги Еліна Світоліна зробила селфі на телефон вболівальниці на фоні прапора України.

Ще одна українка Катерина Бондаренко прикро програла представниці Австралії Арині Родіоновій – 6:3, 6:7 (5:7), 0:6.

Українка виграла перший сет і перемагала з рахунком 5:3 у другому, але втратила перевагу і програла на тай-брейку (причому вела 4:1 і 5:3). У третьому сеті Бондаренко не змогла нав'язати Родіоновій ніякої боротьби, програвши всуху.

Пізніше на Відкритому чемпіонаті Австралії стартує Катерина Козлова, суперницею якої буде місцева тенісистка Прісцилла Хон.