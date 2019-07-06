Світоліна та її бойфренд Монфіс розіграли рушник з Вімблдонського турніру: реакція переможниці

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець французький тенісист Гаель Монфіс провели розіграш рушника зі змагань Вімблдон-2019.

Фото з рушником зіркова пара опублікувала на своєму спільному акаунті в Instargam, який, до слова, вони нещодавно поновили після розриву.

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"Привіт, народ. Щоб оцінити всю любов і підтримку, яку ви надаєте нам щодня, ми хочемо зробити віддачу. Хочете виграти Вімблдонський рушник? Все, що вам потрібно зробити, це зафоловити нас, натиснути вподобайку під цим фото та відмітити 3 друзів! Переможець буде обраний випадковим чином за кілька днів, успіху!" – написала зіркова пара під фото.

Через пару днів в коментарях до цього допису Світоліна та Монфіс оголосили переможницю. Нею стала жінка, підписана як Міка. На таку новину вона відреагувала дуже радісно.

О Боже, о Боже, о Боже. Дякую ду-у-уже... Це неймовірно!!!

– відповіла Міка зірковій парі, в якої вона виграла рушник зі змагань Вімблдон-2019.

Що таке Вімблдон? Вімблдонський турнір або Вімблдонський чемпіонат – це найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який кожного року відбувається на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні.

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