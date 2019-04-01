Світоліна та її бойфренд записали запальний танець: відео
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець француз Гаель Монфіс записали відео запального танцю.
Світоліна та Монфіс у своєму танці використали елементи гри в теніс: удари зліва та праворуч, смеш й інші.
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"Флешбек в ті дні, коли ми думали, що вміємо рухатися", – підписали ролик Еліна й Гаель.
Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах.
В оновленому рейтингу WTA за 1 квітня Світоліна опустилася на дві позиції й стала сьомою ракеткою світу.
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