Світоліна та її бойфренд записали запальний танець: відео

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / hawtcelebs.com

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець француз Гаель Монфіс записали відео запального танцю.

Світоліна та Монфіс у своєму танці використали елементи гри в теніс: удари зліва та праворуч, смеш й інші. 

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"Флешбек в ті дні, коли ми думали, що вміємо рухатися", – підписали ролик Еліна й Гаель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash back to when we thought we’ve got moves .. ... #HomeDancers #AprilFools ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах.

В оновленому рейтингу WTA за 1 квітня Світоліна опустилася на дві позиції й стала сьомою ракеткою світу.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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