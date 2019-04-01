Світоліна та її бойфренд записали запальний танець: відео

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець француз Гаель Монфіс записали відео запального танцю.

Світоліна та Монфіс у своєму танці використали елементи гри в теніс: удари зліва та праворуч, смеш й інші.

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"Флешбек в ті дні, коли ми думали, що вміємо рухатися", – підписали ролик Еліна й Гаель.

Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах.

В оновленому рейтингу WTA за 1 квітня Світоліна опустилася на дві позиції й стала сьомою ракеткою світу.

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