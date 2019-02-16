Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Дубаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Відбулося жеребкування турніру WTA в Дубаї, де виступлять одразу три українські тенісистки – Даяна Ястремська, Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

Світоліна, яка є чинною чемпіонкою турніру, отримала шостий номер посіву і почне свої виступи у другому раунді, де зустрінеться з переможницею матчу Донна Векіч – Онс Жабер.

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Цуренко в першому колі зіграє проти Юлії Путівцевої. Рахунок в особистих зустрічах цих тенісисток 1:2 на користь представниці Казахстану.

Ястремська розпочне виступи матчем проти іспанки Гарбінє Мугуруси, яку вже двічі перемагала в своїй кар'єрі, в тому числі на турнірі в Хуахіні, де українка стала чемпіонкою.

Цікаво, що згідно з жеребом, Ястремська та Світоліна можуть зіграти між собою в третьому раунді змагання.

Турнір в Дубаї пройде з 19-го по 25 лютого. Призовий фонд становить трохи менше 3-х мільйонів доларів.

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Теги: Спорт Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Теніс
Джерело: 24 Канал
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