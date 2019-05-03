Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися суперниць на престижному турнірі

У суботу, 4 травня, у Мадриді стартує турнір Mutua Madrid Open. Як мінімум три українські тенісистки візьмуть участь у змаганнях.

В основній сітці точно зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

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Еліна Світоліна у першому колі зустрінеться з Полін Парментьє, яка посідає 69-те місце у світовому рейтингу. Тенісистки грали один проти одного два рази на харді: у 2014 році Світоліна перемогла в Баку, а у 2015 році француженка взяла реванш в Ліможі. Найкращий результат Світоліної в Мадриді вихід в друге коло у 2015, 2016 та 2018 роках.

Менше з суперницями пощастило Лесі Цуренко та Даяні Ястремській. Перша з них свій стартовий матч проведе з четвертої ракеткою турніру Анжелік Кербер. Українка програла у всіх трьох зустрічах з німкенею: в Брісбені у 2015 році та на Australian Open і Кубку Федерації у 2017 році. Даяна Ястремська дебютує на турнірі в Мадриді та в першому матчі зіграє проти п'ятої сіяної чешки Кароліни Плішкова.

Варто додати, що у кваліфікації турніру також виступають Марта Костюк та Катерина Козлова. Костюк неочікувано перемогла у першому матчі першу сіяну кваліфікації.