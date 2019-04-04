Світоліна, Цуренко та Ястремська розпочнуть виступи в основній сітці турніру в Римі

2 Читать новость на русском

Відразу троє українок стартують в основній сітці турніру в Римі, який відбудеться з 13 до 19 травня.

За своїм третім титулом на відкритому чемпіонаті Італії піде Еліна Світоліна.

Читайте також: Світоліна втратила позиції в оновленому рейтингу WTA, Козлова повернулася в топ-100

Українська прима Світоліна двічі поспіль перемагала на Апеннінах в попередніх розіграшах. А відтак їй потрібно буде захищати аж 900 очок у світовому рейтингу.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

А от Леся Цуренко має менші успіхи на кортах в Римі. Однак в основній сітці розпочне турнір уже вп'яте в кар'єрі.

Леся Цуренко
Леся Цуренко

Ще одна українка Даяна Ястремська теж обійдеться без кваліфікаційних баталій. 18-річна тенісистка дебютує в основному раунді. 

blog_ava
Скільки Юрій Тимошенко міг забрати голосів у Юлії Тимошенко
3 квітня
13227
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
3 квітня 21:47 "Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
363
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
5942
Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
3 квітня 15:12 Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
612
Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
3 квітня 12:02 Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
1601
Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео
3 квітня 10:33 Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео
1144
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук