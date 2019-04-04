Світоліна, Цуренко та Ястремська розпочнуть виступи в основній сітці турніру в Римі

Відразу троє українок стартують в основній сітці турніру в Римі, який відбудеться з 13 до 19 травня.

За своїм третім титулом на відкритому чемпіонаті Італії піде Еліна Світоліна.

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Українська прима Світоліна двічі поспіль перемагала на Апеннінах в попередніх розіграшах. А відтак їй потрібно буде захищати аж 900 очок у світовому рейтингу.



Еліна Світоліна

А от Леся Цуренко має менші успіхи на кортах в Римі. Однак в основній сітці розпочне турнір уже вп'яте в кар'єрі.



Леся Цуренко

Ще одна українка Даяна Ястремська теж обійдеться без кваліфікаційних баталій. 18-річна тенісистка дебютує в основному раунді.