Світоліна, Цуренко та Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA

Українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) через невдалі виступи минулого тижня.

Еліна Світоліна втратила одну позицію і посідає восьме місце в оновленому рейтингу. Світоліну, в активі якої 3868 очок, випередила румунка Сімона Халеп (3963).

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Також Еліна за результатами останнього тижня втратила одну позицію в чемпіонській гонці WTA й наразі посідає 13 місце.

Леся Цуренко (1587) опустилася на 33 місце, Даяна Ястремська (1504) – на 36-те, Катерина Козлова (840) залишилася 67-ю.

Що стосується інших українок, то найкращий прогрес у Ангеліни Калініної (+13), також на одну сходинку піднялася Катаріна Завацька.

Українські тенісистки в топ-250 рейтингу WTA (станом на 24 червня):

Трав'яний турнір серії Прем'єр у Бірмінгемі приніс тенісному світові нову першу ракетку. Нею стала австралійка Ешлі Барті, яка всього за 84 дні зуміла дістатися з десятого місця на перше, перевершивши не так давно встановлений рекорд Наомі Осаки (140 днів).

Топ-10 рейтингу WTA:

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