Світоліна, Цуренко, Ястремська та Козлова зіграють в основній сітці Wimbledon

Одразу чотири українські тенісистки заявлені до основної сітки турніру Grand Slam у Великобританії – Вімблдону.

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На турнірі в Лондоні виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова. Вони розпочнуть змагання з основної сітки турніру, як і ще 104 тенісистки. Решта учасниць визначиться через кваліфікаційні матчі, тож українок на турнірі може бути й більше.

При цьому Світоліна, Цуренко, Ястремська та Козлова виступлять і в основній сітці Roland Garros у Франції.

Wimbledon відбудеться у Лондоні з 1 по 14 липня. Чинною чемпіонкою турніру є німкеня Анжелік Кербер.

До слова: Організатори Wimbledon назвали суму призових за турнір