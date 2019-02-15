Світоліна у драматичному матчі програла Халеп і не вийшла у фінал турніру в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у півфіналі турніру WTA в Досі (Катар) зустрілася з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп. Тенісистки визначили сильнішу за підсумком трьох сетів.

Сильнішою виявилася саме румунка, якій вдалося переламати хід протистояння у третьому сеті. 6:3, 3:6, 6:4 на користь Халеп.

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У першій партії Еліна вперше віддала свою подачу в третьому геймі. Українка вигравала гейм 15:40, однак не змогла його записати у свій актив. Водночас Халеп на своїй подачі грала впевнено і не дала шансів українці зробити зворотний брейк. За рахунку 5:3 Халеп зробила ще один брейк і виграла сет 6:3.

Другий сет минув за сценарієм першого. Та цього разу два брейки зробила саме Світоліна і за 40 хвилин зрівняла рахунок у матчі.

На старті вирішального третього сету Еліна зробила брейк і вийшла вперед у рахунку – 3:0. Вперше в другому сеті румунка захистила свою подачу в четвертому геймі. У виснажливому шостому геймі Халеп з боями захистила свою подачу й згодом була успішною на прийомі. У наступному геймі румунці вдалося зрівняти рахунок у сеті – 4:4.

Після цього найкращій українській тенісистці не вдалося захистити свою подачу й Халеп вперше у сеті вийшла вперед 5:4. У наступному геймі третя ракетка світу подала на матч і таким чином вийшла у фінал.

Зазначимо, що в боротьбі за путівку в півфінал Еліна не залишила шансів представниці Чехії – Кароліні Муховій.

У свою чергу Халеп у Досі раніше вибила іншу представницю України. На стадії 1/8 фіналу румунській тенісистці поступилася Леся Цуренко.

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