Світоліна у фіналі Підсумкового турніру зіграє з першою ракеткою світу

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Ешлі Барті
Ешлі Барті / wtatennis.com

Визначилася друга фіналістка Підсумкового турніру з тенісу, який відбувається у китайському Шеньчжені. У фіналі з Еліною Світоліною зіграє перша ракетку світу Ешлі Барті.

У півфіналі 23-річна австралійка обіграла представницю Чехії Кароліну Плішкову. Остання програла Світоліній у групі.

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Барті вдалося перемогти Плішкову за підсумками трьох сетів: 4:6, 6:2, 6:3. Поєдинок тривав майже дві години.

Під час групового етапу Барті перемогла Белінду Бенчіч, яку Світоліна здолала у півфіналі, та Петру Квітову. Натомість Ешлі програла Кікі Бертенс.

У 2019 році Ешлі Барті виграла Ролан Гаррос. Для австралійки це дебютний виступ на Підсумковому турнірі. Шляхи Барті та Світоліної не перетиналися.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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