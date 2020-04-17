Світоліна у компанії зіркових тенісистів зіграє на благодійному турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь у благодійного турнірі з віртуального тенісу. Компанію українці на Mutua Madrid Open складуть відомі тенісисти.

Еліна Світоліна, Александр Звєрєв, Дієго Шварцман і Йоханна Конта приєдналися до списку учасників MMOpen, інформують організатори заходу.

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Також серед учасників Енді Маррей, Рафаель Надаль, Гаель Монфіс та багато інших.

Гроші, зароблені на турнірі, підуть на благодійність. Турнір відбудеться з 27 до 30 квітня.

Наразі всі тенісні турніри призупинені через пандемію коронавірусу.

Еліна Світоліна зберігає місце у топ-5 найсильніших тенісисток планети.

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