Світоліна у компанії зіркових тенісистів зіграє на благодійному турнірі
Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь у благодійного турнірі з віртуального тенісу. Компанію українці на Mutua Madrid Open складуть відомі тенісисти.
Еліна Світоліна, Александр Звєрєв, Дієго Шварцман і Йоханна Конта приєдналися до списку учасників MMOpen, інформують організатори заходу.
Дивіться також Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відео
Також серед учасників Енді Маррей, Рафаель Надаль, Гаель Монфіс та багато інших.
Гроші, зароблені на турнірі, підуть на благодійність. Турнір відбудеться з 27 до 30 квітня.
Наразі всі тенісні турніри призупинені через пандемію коронавірусу.
Еліна Світоліна зберігає місце у топ-5 найсильніших тенісисток планети.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Шевченко може очолити "Челсі", дати фіналів єврокубків та інші новини спорту 16 квітнясьогодні , 08:05
-
Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смертісьогодні , 14:35
-
Тайсон покине "Шахтар": футболіст назвав новий клуб і дату переходусьогодні , 13:34
-
Перший клуб в Україні скоротив зарплати футболістамсьогодні , 16:07
-
Ексфутболіст "Динамо" не відкидає переходу в "Шахтар"сьогодні , 09:48
-
УЄФА проведе засідання через зупинку європейських лігсьогодні , 12:58