Світоліна у кумедному відео на TikTok закликала коронавірус піти геть
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала нове відео в соціальній мережі TikTok.
У новому відео Еліна Світоліна звернулася до коронавірусe, який у всьому світі забрав життя понад 24 тисяч осіб і паралізував всю життєдіяльність планети, включаючи і спорт.
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Що відомо про коронавірус в Україні?
За даними МОЗ, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 239 випадків захворювання на коронавірус. З них 6 людей померли, і лише 1 людина вилікувалася.
Цікаво, що того ж дня у Чернівцях повідомили, що окрім першого вилікуваного 26 березня одужали ще троє людей.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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