24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Світоліна у кумедному відео на TikTok закликала коронавірус піти геть

- Читать новость на русском
Еліна Світоліна / WTA

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала нове відео в соціальній мережі TikTok.

У новому відео Еліна Світоліна звернулася до коронавірусe, який у всьому світі забрав життя понад 24 тисяч осіб і паралізував всю життєдіяльність планети, включаючи і спорт.

Дивіться також Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео

Що відомо про коронавірус в Україні?
За даними МОЗ, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 239 випадків захворювання на коронавірус. З них 6 людей померли, і лише 1 людина вилікувалася.

Цікаво, що того ж дня у Чернівцях повідомили, що окрім першого вилікуваного 26 березня одужали ще троє людей.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Смартфони Xiaomi Mi 10 надійшли у продаж на глобальному ринку: ціна в Україні
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 18:27 Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
Ігор Саджениця
26 березня 15:26 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
25 березня 18:50 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
Ігор Саджениця
сьогодні 14:50 Що робить біатлон таким красивим: яскраве відео
Софія Кулай
сьогодні 13:00 Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук