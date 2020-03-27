Світоліна у кумедному відео на TikTok закликала коронавірус піти геть

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала нове відео в соціальній мережі TikTok.

У новому відео Еліна Світоліна звернулася до коронавірусe, який у всьому світі забрав життя понад 24 тисяч осіб і паралізував всю життєдіяльність планети, включаючи і спорт.

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Що відомо про коронавірус в Україні?

За даними МОЗ, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 239 випадків захворювання на коронавірус. З них 6 людей померли, і лише 1 людина вилікувалася.



Цікаво, що того ж дня у Чернівцях повідомили, що окрім першого вилікуваного 26 березня одужали ще троє людей.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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