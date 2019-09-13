Світоліна у напруженому матчі перемогла Путінцеву та зуміла пробитися у наступне коло змагань

Третя ракетка світу Еліна Світоліна заставила дещо понервувати своїх уболівальників. Українка мало не вилетіла у першому ж матчі на турнірі в китайському Чженчжоу.

Матч другого кола турніру проти Путінцевої (Світоліна стартувала з цього раунду) мав відбутися ще у четвер, 12 вересня, коли українка святкувала 25-ліття. Але його перенесли через дощ.

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Сам матч, який тривав дві години та 35 хвилин, Світоліна розпочала доволі вдало. Та після 2:0 на свою користь, українка програла наступні чотири гейми. Реалізувавши один зворотній брейк, вона таки програла перший сет.

Однак Світоліна зібралася на другий сет, вигравши всі подачі суперниці. Натомість вона віддала Путінцевій лише одну свою подачу, і зрівняла рахунок у матчі.

Більше, аніж половину часу матчу, зайняв третій сет – одну годину та 20 хвилин. А його переможниця визначилася аж на тай-брейку. Світоліна мало не повторила перебіг першого сету – після 2:0 на початку вона програвала 2:4 та 3:5. Однак у наступному геймі таки зуміла реалізувати брейк та взяти свою подачу. Тож згодом все перейшло на тай-брейк. Але і там початок у Світоліної не задався – 0:4. Та вона знову показала клас та відігралася. У підсумку – 7:5.

Еліна Світоліна – Юлія Путінцева 2:1 (3:6, 6:1, 7:6(5)

У наступному матчі Світоліна зіграє проти Крістіни Младеновіч. Через перенесення попередніх матчів, ця гра теж відбудеться у п’ятницю, 13 вересня.