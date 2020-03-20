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Світоліна у спокусливому вигляді показала запальні танці в Tik Tok – відео

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Еліна Світоліна / facebook.com/elinasvitolinaofficial

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з'явилась у популярному Tik Tok. Тенісистка захопила своїх фоловерiв яскравим танцем.

Цим відео поділилась із фанатами Еліна Світоліна у своєму інстаграмі.

Варто побачити Еліна Світоліна поділилась відео, як підтримувати фізичну форму під час карантину

Українська тенісистка із користю та у хорошому настрої проводить час у карантині. Світоліна взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.

Запальний танець у виконанні Еліни Світоліної

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#VibeChallenge Tiktok level 0.01

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Українська тенісистка також взяла участь у челенджі із жонглювання туалетного паперу на тенісній ракетці. Еліна Світоліна поділилась зі своїми вболівальниками у своїй соцмережі.

Також українка Еліна Світоліна виклала відео у своєму інстаграмі, закликаючи людей тренуватись разом із нею. Такими вправами тенісистка заповнюю перерву, яка стала вимушеною через поширення коронавірусу.

Видання Forbes опублікував свій традиційний рейтинг 30 under 30 (30 осіб до 30 років). Місце в рейтингу отримала і українська тенісистка Еліна Світоліна. Рейтинг складають ті знаменитості, які підкорили світ та зробили яскравий прорив у своїй кар'єрі.

Нещодавно Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру у Монтерреї (Мексика). Це перший трофей Еліни у новому році та 14-й титул WTA в кар'єрі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

Користувачі інтернету по всьому світу змагаються в цьому конкурсі, придумуючи все нові рухи.

Запальні танцювальний челендж

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Автор: Софія Кулай
Теги: TikTok Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт Теніс
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