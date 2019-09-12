Світоліна у свій день народження поділилася дитячим фото

12-го вересня найкраща тенісистка України Еліна Світоліна святкує день народження. Еліні Світоліній виповнюється 25 років.

У своєму Instagram українська тенісистка опублікувала своє дитяче фото.

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Наразі Еліна є третьою ракеткою світу, що є найкращим результатом для тенісисток з українським паспортом.

Разом з тим, у 2019 році Світоліна зіграла у двох півфіналах турнірів серії Гренд Слем (Вімблдон та US Open). До цього жодній українській тенісистці це не вдавалося.

За вихід у півфінал US Open Світоліна заробила 960 тисяч доларів. Якщо б українка перемогла Серену Вільямс у півфіналі, то вона заробила б 1,9 мільйона доларів. Але Світоліна програла у півфіналі US Open.