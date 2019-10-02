Світоліна в напруженому матчі в Пекіні оформила вихід в 1/4 фіналу

Еліна Світоліна зуміла подолати стадію 1/8 фіналу на престижних змаганнях у Пекіні (Китай). За путівку до чвертьфіналу третя ракетка світу перемогла американку Софію Кенін.

Еліна Світоліна – Софія Кенін 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

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Обидві тенісистки на початку матчу зосередилися на захисті своїх подач. Відтак у семи геймах жодній тенісистці не вдалося завоювати бодай брейк-пойнт.

У восьмому геймі Світоліна першої дійшла до брейк-пойнтів і з другої подачі виграла подачу 20-річної американки. У наступному геймі вже 16 ракетка світу мала два брейк-пойнти на подачі Еліни, але українка відігралася та виграла партію.

Українка вдало розпочала другий сет, зробивши брейк. Та Кенін відразу відігралася й вирівняла рахунок. У четвертому геймі Софія була близькою, щоб відібрати подачу Еліна, але Світоліна відіграла три брейк-пойнти. Доля сету вирішувалася на тай-брейку, де сильнішою виявилася американка.

У вирішальному третьому сеті Світоліна зробила брейк у шостому геймі та повела 4:2. Далі українка двічі захистила свою подачу. Таким чином, Світоліна виграла третій сет, а відтак і матч.

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з Кікі Бертенс. В 1/16 фіналу Бертенс вибила представницю України Даяну Ястремську. Окрім того, Бертенс одна з прямих конкуренток Світоліної в боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір.

Турнір у Пекіні належить до категорії Premier Mandatory. Він є другим за значущістю у жіночому турі. Більш престижний тільки Підсумковий турнір.