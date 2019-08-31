Світоліна в українському протистоянні з Ястремською вийшла у 1/8 фіналу US Open
Найкращі українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська розіграли путівку до четвертого кола основної сітки на відкритому чемпіонаті США з тенісу.
Еліна Світоліна дуже впевнено обіграла Даяну Ястремкую в українському дербі на US Open. Рахунок матчу в третьому колі турніру – 6:2, 6:0.
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Матч тривав 55 хвилин. За цей час Світоліна 4 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і виграла 5 геймів на прийомі. У свою чергу, Ястремська не зробила жодного ейсу, зробила 5 "подвійних" і не реалізувала жодного брейк-пойнта.
Таким чином, Світоліна виграла своє друге українське дербі на турнірах Grand Slam після зустрічі з Мартою Костюк в третьому раунді Australian Open-2018.
В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з дев'ятою ракеткою світу американкою Медісон Кіз, яка переграла співвітчизницю Софію Кенін.
Зазначимо, що українка третій сезон поспіль зіграє в 1/8 фіналу US Open. У 2017 році вона поступилася на цій стадії як раз Кіз, а в минулому – Анастасії Севастовій. У Нью-Йорку Світоліній ще жодного разу не вдавалося пробитися в чвертьфінал.
Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Даяна Ястремська