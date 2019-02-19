Світоліна вдало розпочала захист титулу на турнірі в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла поєдинок другого кола турніру серії WTA в Дубаї, де вона є чинною чемпіонкою. Українка впоралась з туніською спортсменкою Онс Жабер в двох неповних сетах через травму.

Онс Жабер – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 0:4 відмова)

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Гра, яка тривала, трохи менше півтори години, завершилася з рахунуом 7:6 та 4:0. У другій партії Жабер через травму вирішила знятися.

Due to injury, Jabeur retires down 7-6(4), 4-0.@ElinaSvitolina moves into the @DDFTennis third round as a result pic.twitter.com/ZYmp2AKcYW — WTA (@WTA) 19 февраля 2019 г.

Раніше українка Леся Цуренко також на відмові суперниці перемогла Юлію Путінцеву. 19 лютого вона буде протистояти представниці Китаю Чжу Лінь.

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця пари між Гарбінє Мугурусою, яка раніше залишила позаду Даяну Ястремську, і Чжен Сайсай.

Турнір в Дубаї триватиме до 25 лютого. Призовий фонд змагань становить 2 828 000 доларів.

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