Світоліна вдало розпочала захист титулу на турнірі в Дубаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла поєдинок другого кола турніру серії WTA в Дубаї, де вона є чинною чемпіонкою. Українка впоралась з туніською спортсменкою Онс Жабер в двох неповних сетах через травму.

Онс Жабер – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 0:4 відмова)

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Гра, яка тривала, трохи менше півтори години, завершилася з рахунуом 7:6 та 4:0. У другій партії Жабер через травму вирішила знятися.

Раніше українка Леся Цуренко також на відмові суперниці перемогла Юлію Путінцеву. 19 лютого вона буде протистояти представниці Китаю Чжу Лінь.

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця пари між Гарбінє Мугурусою, яка раніше залишила позаду Даяну Ястремську, і Чжен Сайсай.

Турнір в Дубаї триватиме до 25 лютого. Призовий фонд змагань становить 2 828 000 доларів.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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