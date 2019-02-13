Світоліна вдало стартувала на турнірі в Катарі

216 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter Elina Svitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Qatar Total Open у Досі. У матчі 1/8 фіналу українка обіграла Єлєну Остапенко з Латвії.

Світоліна доволі впевнено розпочала гру, повівши у рахунку 3:0. Однак у сьомому геймі Остапенко відіграла брейк, після чого зрівняла рахунок. Та українка виграла два наступні гейми, занісши перший сет собі в актив.

Читайте також: Новим обранцем Світоліної став французький тенісист: цікаві факти про зіркову пару

Невдовзі після початку другого сету тенісистки обмінялися брейками. Зробили вони це і наприкінці зустрічі. От тільки цього разу Світоліна виграла двічі на подачі суперниці, у той час як Остапенко – лише один раз.

Еліна Світоліна – Єлєна Остапенко 2:0 (6:4, 6:4)

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє з представницею Чехії Кароліною Муховою, яка є 132-ю у рейтингу WTA.

Варто додати, що на турнірі у Досі виступає ще одна українка – Леся Цуренко. Вона може зіграти проти Світоліної на стадії півфіналу. Однак для цього Цуренко перед тим в 1/8 фіналу слід обіграти екс-першу ракетку світу Сімону Халеп. А також виграти у чвертьфіналі, як і Світоліній.

Більше цікавих спортивних новин читайте у рубриці Спорт24 на сайті 24 каналу

blog_ava
Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати
сьогодні
5595
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
125
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
330
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1926
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
432
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
334
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
479
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук