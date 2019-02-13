Світоліна вдало стартувала на турнірі в Катарі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Qatar Total Open у Досі. У матчі 1/8 фіналу українка обіграла Єлєну Остапенко з Латвії.

Світоліна доволі впевнено розпочала гру, повівши у рахунку 3:0. Однак у сьомому геймі Остапенко відіграла брейк, після чого зрівняла рахунок. Та українка виграла два наступні гейми, занісши перший сет собі в актив.

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Невдовзі після початку другого сету тенісистки обмінялися брейками. Зробили вони це і наприкінці зустрічі. От тільки цього разу Світоліна виграла двічі на подачі суперниці, у той час як Остапенко – лише один раз.

Еліна Світоліна – Єлєна Остапенко 2:0 (6:4, 6:4)

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє з представницею Чехії Кароліною Муховою, яка є 132-ю у рейтингу WTA.

Варто додати, що на турнірі у Досі виступає ще одна українка – Леся Цуренко. Вона може зіграти проти Світоліної на стадії півфіналу. Однак для цього Цуренко перед тим в 1/8 фіналу слід обіграти екс-першу ракетку світу Сімону Халеп. А також виграти у чвертьфіналі, як і Світоліній.

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