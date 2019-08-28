Світоліна вибила з US Open дворазову чемпіонку турніру американку Вільямс

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна подолала 1/32 фіналу на Відкритому чемпіонаті США. Українка перемогла легендарну американку Вінус Вільямс.

Еліна Світоліна – Вінус Вільямс 2:0 (6:4, 6:4)

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Світоліна надзвичайно агресивно розпочала поєдинок проти іменитої суперниці. Українка зробила брейк і повела 2:0. Після цього тенісистки провела два рівні гейми й Еліна ледь не втратила свою подачу.

Згодом Світоліна оформила ще один брейк і за рахунку 5:2 подавала на матч. З першої спроби Еліна не добралася навіть до сет-пойнтів і Вільямс зробила перший брейк. На подачі Вінус українка мала три сет-боли, але не зуміли їх реалізувати. За рахунку 5:4 Еліна таки подала на сет.

We've got a tight one...



Svitolina squeezes out the first set 6-4 against Venus Williams.#USOpen pic.twitter.com/dfNngsb167 — US Open Tennis (@usopen) 28 августа 2019 г.

Старт другого сету був повністю за Вільямс-старшою. Американка зробила брейк і повела з рахунком 3:0. Та Еліна зібралася, зробила зворотний брейк і вирівняла рахунок.

У наступному геймі Світоліна зробила ще один брейк і вперше вийшла вперед у другому сеті. Надалі Еліна діяла надзвичайно впевнено й зуміла дотиснути 39-річну Вінус.

В 1/16 фіналу Світоліна може зіграти проти землячки Даяни Ястремської. Це станеться, якщо Даяна переможе Ребекку Петерсон.

Вінус Вільямс двічі перемагала на домашньому для неї US Open. Американка святкувала перемогу на турнірі у 2000 та 2001 роках.