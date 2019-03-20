Світоліна відкрила благодійний фонд, який допомагатиме українським дітям. Він у Далласі

Українська тенісистка Еліна Світоліна заснувала благодійний фонд свого імені – Elina Svitolina Foundation. Він допомагатиме талановитим дітям, в першу чергу з України, щоб вони могли тренуватися, навчатися та здобувати необхідний досвід. Відкрили його в американському Далласі. Однак у подальших планах – відкрити тенісні корти і в Україні.

Про деталі фонду, його діяльність та допомогу українським дітям Еліна Світоліна розповіла у коментарі "Великий теніс України".

Читайте також: Еліна Світоліна може стати першою ракеткою світу: що для цього потрібно

Про створення Elina Svitolina Foundation

Ідея створення фонду народилася декілька років назад. Знаєте, мені завжди хотілося мати можливість робити щось корисне для дітей. Коли я росла, для мене було великою мотивацією просто поспілкуватися із зірками тенісу, дізнатися від них щось нове, мати можливість потренуватися разом. Тому я знаю по собі, як це важливо для початківців-тенісистів.

Під час моєї юніорської кар'єри мені завжди говорили, що я повинна бути краще за інших на дві-три голови. Тому що я з України, а гравцям звідти дуже складно пробитися на самий верх. І ось зараз, коли у мене є досвід, є можливості дати щось корисне для дітей, я хочу цим скористатися. Тому мене завжди цікавило саме цей напрям – допомога дітям, мотивування їх на досягнення своїх цілей. Я думаю, через фонд у мене буде більше можливостей для цього.

Про головні завдання фонду

Головне завдання – допомога талановитим дітям, в першу чергу українським дітям. Ми з моєю командою плануємо проводити відбір таких діток, щоб в майбутньому вони могли тренуватися за кордоном, отримувати необхідні знання, освіту, просування. У нас є певні зв'язки для цього. І я, звичайно ж, буду робити все від мене залежне, щоб наш фонд діяв активно. Є плани з будівництва декількох тенісних майданчиків в Україні, є й інші думки. У нас дуже хороша, досвідчена команда, яка буде просувати проекти фонду. І я також планую, коли у мене буде вільний від турнірів час, приділяти більше уваги усіх цих питань.

Читайте також: Світоліна з бойфрендом ведуть спільну сторінку в Instagram: романтичні фото та відео

Про відкриття фонду в Далласі

Чому відкрили Фонд саме в Далласі? Тут все просто. Люди, які допомагали мені відкрити Фонд, базуються в Техасі. І є донори, які вже зробили перші внески. І вони також з Америки. Розумієте, в будь-яких починаннях для мене важливо мати експертну думку, поради від людей, які мають великий досвід. І тут я їх знайшла. Але головним напрямком роботи Фонду, нашим пріоритетом, буде, безумовно, Україна. Тому тут перебувають американці, які будуть допомагати в просуванні мого українського фонду. Я також хотіла б запросити всіх, хто хотів би допомогти в розвитку мого фонду, стежити за нашим сайтом, де будуть новини про нові проекти, і є можливість зробити внески на підтримку діяльності фонду.