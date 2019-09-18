Світоліна відмовилася догравати матч і покинула турнір WTA в Гуанчжоу

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла поєдинок другого кола на турнірі серії WTA в китайському Гуанчжоу.

У другому сеті матчу проти Марії Боузкової з Чехії (№63 WTA) українка знялася через травму – 4:6, 3:4 (відмова).

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Перший сет впевнено наближався до тай-брейку, але при рахунку 4:5 Еліна програла свою подачу, в результаті чого поступилася в партії.

У другому сеті Світоліна швидко повела з брейком, ось тільки її перевага тривала недовго. За рахунку же 3:4 на користь Боузкової українка відмовилася продовжувати боротьбу, а незадовго до цього вона брала медичний тайм-аут.

На стадії 1/4 фіналу турніру Марія Боузкова тепер буде протистояти переможниці пари Анна Блінкова – Олександра Круніч.

Спорт 24 повідомляв, що дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зіграють на турнірі "ВТБ Кубок Кремля" у Москві (Росія).