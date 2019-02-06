Світоліна через травму відмовилася грати за збірну України, але виступить на турнірі в Катарі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь на турнірі WTA в катарській Досі, який відбудеться вже з 11-го до 16 лютого.

Спочатку Світоліна була заявлена на участь в турнірі, проте отримала wildcard від організаторів, що дає право на виступ в основній сітці.

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Свій останній матч в 2019 році Світоліна провела на Відкритому чемпіонаті Австралії, де в 1/4 фіналу програла майбутній переможниці "Мейджора" Наомі Осаці.

Нещодавно Спорт 24 писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна, а також третя ракетка нашої країни Даяна Ястремська, відмовилися виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. Причиною відмови стали фінансові умови, які висунув агент тенісисток Стефан Гуров.

Згодом Еліна Світоліна у своєму Facebook-аккаунті опублікувала звернення, в якому написала про травму, як головну причину відмови грати за збірну України.

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Також Світоліна відповіла Федерації тенісу, яка звинуватила тенісистку в тому, що та не хоче виступати за збірну України через начебто низькі фінансові умови. Еліна заявила, що фінансові питання не були ключовим моментом в питанні її виступу за збірну.

Що таке wildcard?

В спорті це особливе запрошення спортсмена або команди, які не пройшли загальну кваліфікацію. Зазвичай видається організаторами або федерацією на підставі інших виступів, глядацьких симпатій чи інших показників.

У деяких випадках wildcard надається приймаючій країні, для того, щоб підвищити їх шанси на перемогу. В окремих видах спорту на Олімпійських іграх і на чемпіонатах світу з легкої атлетики та плавання автоматично допускаються учасники від приймаючої змагання країни. У деяких інших видах спорту на Олімпійських іграх, таких як дзюдо, стрільба з лука, бадмінтон, практикується надання wildcard відповідними спортивними федераціями.

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Теги: Еліна Світоліна Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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